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Цена азербайджанской нефти выросла 

Цена азербайджанской нефти выросла  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,86 доллара или 2,41%, до 121,43 доллара.
Энергетика
25 июня 2022 г. 10:23
Цена азербайджанской нефти выросла 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,86 доллара или 2,41%, до 121,43 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах нефть марки Brent стоила 110,05 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises by nearly $3
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3 dollaradək bahalaşıb

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