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Цена азербайджанской нефти вновь превысила 91 доллар

Цена азербайджанской нефти вновь превысила 91 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,06 доллара или 2,31%, до 91,16 доллара.
Энергетика
26 января 2022 г. 10:31
Цена азербайджанской нефти вновь превысила 91 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,06 доллара или 2,31%, до 91,16 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

В конце прошлой недели на рынке нефть марки Brent стоила 87,84 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год заложена цена нефти на уровне 50 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $90
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 91 dolları keçib

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