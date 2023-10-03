О нас

Цена азербайджанской нефти упала ниже 98 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 98 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,34 доллара или 2,34%, до 97,77 доллара.
Энергетика
3 октября 2023 г. 09:23
Цена азербайджанской нефти упала ниже 98 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,34 доллара или 2,34%, до 97,77 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 89,83 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $98
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 98 dollardan aşağı düşüb

Самое читаемое

Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi