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Цена азербайджанской нефти упала ниже $75

Цена азербайджанской нефти упала ниже $75 09:27
Энергетика
24 декабря 2024 г. 09:36
Цена азербайджанской нефти упала ниже $75

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,86 или 1,14% - до $74,26 за баррель.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,63 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $75 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dollardan aşağı düşüb

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