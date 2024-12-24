Цена азербайджанской нефти упала ниже $75

09:27

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,86 или 1,14% - до $74,26 за баррель.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,63 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $75 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.