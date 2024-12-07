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Цена азербайджанской нефти упала ниже 75 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 75 долларов Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,97 доллара или 1,29% - до 74,43 долларов за баррель.
Энергетика
7 декабря 2024 г. 13:33
Цена азербайджанской нефти упала ниже 75 долларов

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,97 долларов или 1,29% - до 74,43 долларов за баррель.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,12 долларов США за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops under $75
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dollardan aşağı düşüb

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