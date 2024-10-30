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Цена азербайджанской нефти упала ниже 72 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 72 долларов Азербайджанская нефть марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,97 доллара за баррель или 1,33% - до 71,87 доллара.
Энергетика
30 октября 2024 г. 09:39
Цена азербайджанской нефти упала ниже 72 долларов

Азербайджанская нефть марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,97 доллара за баррель или 1,33% - до 71,87 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,49 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $72
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dollardan aşağı düşüb

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