О нас

Цена азербайджанской нефти упала до 91 доллара

Цена азербайджанской нефти упала до 91 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,6 доллара или 3,69%, до 93,89 доллара.
Энергетика
16 сентября 2022 г. 10:12
Цена азербайджанской нефти упала до 91 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,6 доллара или 3,69%, до 93,89 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 91,28 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops more than $3
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşıb

Самое читаемое

Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi