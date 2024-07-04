О нас

Цена азербайджанской нефти упала до 90 долларов

Цена азербайджанской нефти упала до 90 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,73 доллара или 0,81%, до 90,05 доллара.
Энергетика
4 июля 2024 г. 09:33
Цена азербайджанской нефти упала до 90 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,73 доллара или 0,81%, до 90,05 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 86,83 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops to $90
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 90 dollara düşüb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi