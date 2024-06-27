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Цена азербайджанской нефти упала до 87 долларов

Цена азербайджанской нефти упала до 87 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,11 доллара или 1,26%, до 87,17 доллара.
Энергетика
27 июня 2024 г. 09:26
Цена азербайджанской нефти упала до 87 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,11 доллара или 1,26%, до 87,17 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85,03 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 87 dollara düşüb

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