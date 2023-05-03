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Цена азербайджанской нефти упала до 79 долларов

Цена азербайджанской нефти упала до 79 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 4,76 доллара или 5,68%, до 79,04 доллара
Энергетика
3 мая 2023 г. 10:30
Цена азербайджанской нефти упала до 79 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 4,76 доллара или 5,68%, до 79,04 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 75,32 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $79
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dollara düşüb

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