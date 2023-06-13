О нас

Цена азербайджанской нефти снизилась до 75 долларов

Цена азербайджанской нефти снизилась до 75 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,33 доллара или 4,24%, до 75,10 доллара.
Энергетика
13 июня 2023 г. 10:23
Цена азербайджанской нефти снизилась до 75 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,33 доллара или 4,24%, до 75,10 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 72,33 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $75
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dollara düşüb

Самое важное

Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi