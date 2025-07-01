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Цена азербайджанской нефти упала до $72

Цена азербайджанской нефти упала до $72 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,84 или на 1,15% - до $72,01.
Энергетика
1 июля 2025 г. 09:56
Цена азербайджанской нефти упала до $72

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,84 или на 1,15% - до $72,01.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,16.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,83 или 0,16% - до $70,70 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dollara düşüb

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