Цена азербайджанской нефти cнизилась до 58,77 долларов/баррель

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 0,74% или 0,44 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 58,77 долларов/баррель.

Вчера стоимость нефти составляла 59,21 долларов/баррель.

Напомним что, минимальная стоимость котировки "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная цена - в июле 2008 года (149,66 долларов).