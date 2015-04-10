 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Цена азербайджанской нефти cнизилась до 58,77 долларов/баррель

    Цена нефти снизилась на 0,74%

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 0,74% или 0,44 доллара.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 58,77 долларов/баррель.

    Вчера стоимость нефти составляла 59,21  долларов/баррель.

    Напомним что, минимальная стоимость котировки "Azeri LT CIF"  была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная цена - в июле 2008 года (149,66 долларов). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi