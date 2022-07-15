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Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов

Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,2 доллара или 1,93%, до 111,98 доллара.
Энергетика
15 июля 2022 г. 10:24
Цена азербайджанской нефти упала до 112 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,2 доллара или 1,93%, до 111,98 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 99,10 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $112
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 112 dollara qədər ucuzlaşıb

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