Цена азербайджанской нефти снизилась почти на семь долларов

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 6,59 доллара США или 5,32%, до 117,28 доллара США.

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 6,59 доллара США или 5,32%, до 117,28 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне 1 баррель нефти марки Brent стоил 108,08 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год средняя цена 1 барреля нефти заложена в 50 долларов США.

Напомним, самая низкая цена на нефть марки Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 долларов США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов США).