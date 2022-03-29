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Цена азербайджанской нефти снизилась почти на семь долларов

Цена азербайджанской нефти снизилась почти на семь долларов Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 6,59 доллара США или 5,32%, до 117,28 доллара США.
Энергетика
29 марта 2022 г. 10:22
Цена азербайджанской нефти снизилась почти на семь долларов

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 6,59 доллара США или 5,32%, до 117,28 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне 1 баррель нефти марки Brent стоил 108,08 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год средняя цена 1 барреля нефти заложена в 50 долларов США.

Напомним, самая низкая цена на нефть марки Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 долларов США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls nearly $7
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın ucuzlaşıb

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