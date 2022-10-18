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Цена азербайджанской нефти снизилась почти на 2 процента

Цена азербайджанской нефти снизилась почти на 2 процента Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,7 доллара США или 1,8%, до 94,44 доллара.
Энергетика
18 октября 2022 г. 08:47
Цена азербайджанской нефти снизилась почти на 2 процента

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,7 доллара США или 1,8%, до 94,44 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 92,04 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price down 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 % ucuzlaşıb

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