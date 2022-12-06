О нас

Цена азербайджанской нефти снизилась до 87 долларов

Цена азербайджанской нефти снизилась до 87 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,34 доллара или 1,51%, до 87,09 доллара.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 11:21
Цена азербайджанской нефти снизилась до 87 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,34 доллара или 1,51%, до 87,09 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,12 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $87
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 87 dollara düşüb

Самое важное

По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi