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Цена азербайджанской нефти снизилась до 80 долларов

Цена азербайджанской нефти снизилась до 80 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,76 доллара или 2,14%, до 80,33 доллара.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 10:47
Цена азербайджанской нефти снизилась до 80 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,76 доллара или 2,14%, до 80,33 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по цене 77,85 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $80
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara düşüb

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