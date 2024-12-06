Цена азербайджанской нефти снизилась до 75,4 долларов

09:26

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,91 доллара или 1,19% - до 75,4 доллара за баррель.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 72,09 доллара США за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.