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Цена азербайджанской нефти снизилась более чем на 4%

Цена азербайджанской нефти снизилась более чем на 4% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 3,58 доллара или 4,4%, до 80,70 доллара.
Энергетика
3 августа 2024 г. 10:29
Цена азербайджанской нефти снизилась более чем на 4%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 3,58 доллара или 4,4%, до 80,70 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 76,81 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 4 %-dən çox azalıb

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