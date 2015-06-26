​Цена азербайджанской нефти снизилась

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 1,14 доллара или 1,80%.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 63,28 долларов/баррель.

В конце прошлой недели цена азербайджанской нефти составляла 63,08, а вчера 64,42 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена категории нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).