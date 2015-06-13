​Цена азербайджанской нефти снизилась

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "AzeriLTCIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 0,33 доллара или 0,50% .

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "AzeriLTCIF" равна 65,17 долларов/баррель.

В конце прошлой недели цена азербайджанской нефти составляла 62,45, а вчера 65, 49 долларов/баррель.

Напомним что, минимальная цена категории нефти "AzeriLTCIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).