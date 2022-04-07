О нас
Аудио новости

Цена азербайджанской нефти продолжает падать

Цена азербайджанской нефти продолжает падать Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3 доллара или 2,69%, до 108,62 доллара.
Энергетика
7 апреля 2022 г. 10:08
Цена азербайджанской нефти продолжает падать

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3 доллара или 2,69%, до 108,62 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 102,62 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azeri oil price keeps falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

Другие новости из категории

Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения на рынке
Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения на рынке
7 апреля 2022 г. 09:58
Цены на газ в Европе закрылись небольшим ростом
Цены на газ в Европе закрылись небольшим ростом
6 апреля 2022 г. 23:25
Bloomberg: страны МЭА высвободят 120 млн баррелей нефти для стабилизации цен
Bloomberg: страны МЭА высвободят 120 млн баррелей нефти для стабилизации цен
6 апреля 2022 г. 19:15
BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане
BP поддерживает программу адаптивного стратегического управления в Азербайджане
6 апреля 2022 г. 15:25
Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики
Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики
6 апреля 2022 г. 14:37
Глава оператора ГТС Украины оценил ущерб от действий России
Глава оператора ГТС Украины оценил ущерб от действий России
6 апреля 2022 г. 13:51
Ровшан Наджаф: 51,4% роста экспорта ненефтяной продукции пришлось на SOCAR
Ровшан Наджаф: 51,4% роста экспорта ненефтяной продукции пришлось на SOCAR
6 апреля 2022 г. 13:35
Азеришыг обновит электросеть в ряде сел Джалилабада и Билясувара
"Азеришыг" обновит электросеть в ряде сел Джалилабада и Билясувара
6 апреля 2022 г. 12:54
Польша планирует инвестировать в cферу электроэнергетики Украины
Польша планирует инвестировать в cферу электроэнергетики Украины
6 апреля 2022 г. 12:42
Цены на газ в Европе снизились почти на 3%
Цены на газ в Европе снизились почти на 3%
6 апреля 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi