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Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 91 доллар

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 91 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,63 доллара или 0,7%, до 91,26 доллара.
Энергетика
14 января 2023 г. 11:17
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 91 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,63 доллара или 0,7%, до 91,26 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 82,1 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $91 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 91 dolları keçib

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