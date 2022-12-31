О нас

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 88 долларов

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 88 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,65 доллара или 0,69%, до 88,08 доллара.
Энергетика
31 декабря 2022 г. 10:48
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 88 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,65 доллара или 0,69%, до 88,08 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,46 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price tops $88
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dolları keçib

Самое важное

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
31 декабря 2022 г. 09:11
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
30 декабря 2022 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2022 г. 21:15
Телеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
ФотоТелеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
30 декабря 2022 г. 16:04
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
30 декабря 2022 г. 12:33
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
ФотоАкция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
30 декабря 2022 г. 11:30
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
30 декабря 2022 г. 11:20
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi