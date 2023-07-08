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Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 81 доллар

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 81 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,48 доллара или 3,13 %, до 81,76 доллара.
Энергетика
8 июля 2023 г. 10:32
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 81 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,48 доллара или 3,13 %, до 81,76 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 78,47 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $81
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 81 dolları keçib

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