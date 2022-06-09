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Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 130 долларов

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 130 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,08 доллара или 1,63%, до 130,02 доллара.
Энергетика
9 июня 2022 г. 09:23
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 130 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,08 доллара или 1,63%, до 130,02 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Решение о санкциях в отношении российской нефти на мировом рынке ускорило рост цен на "черное золото".

На торгах нефть марки Brent стоила 123,58 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $130
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 130 dolları ötüb

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