О нас

Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80

Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80 Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80
Энергетика
18 июня 2025 г. 09:30
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $80

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $3,79 или 5% - до $79,58.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогом торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $77,47 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $3,79 или 5,09%, составив $78,25.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil nears $80
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi