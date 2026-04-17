    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

    Энергетика
    • 17 апреля, 2026
    • 09:33
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $116

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,54 или 2,24%, до $115,55.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,27.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,9 или 2,66%, до $111,83.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan neftinin qiyməti 116 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude approaches $116 per barrel

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей