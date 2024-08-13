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Цена азербайджанской нефти приближается к 85 долларам

Цена азербайджанской нефти приближается к 85 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,28 доллара или 1,54%, до 84,66 доллара.
Энергетика
13 августа 2024 г. 09:56
Цена азербайджанской нефти приближается к 85 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,28 доллара или 1,54%, до 84,66 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 81,70 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price approaches $85
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dollara yaxınlaşır

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