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Цена азербайджанской нефти приближается к 83 долларам

Цена азербайджанской нефти приближается к 83 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,63 доллара США или на 3,27% и составила 82,96 доллара США.
Энергетика
10 января 2024 г. 09:13
Цена азербайджанской нефти приближается к 83 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,63 доллара США или на 3,27% и составила 82,96 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 77,89 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $83
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dollara yaxınlaşır

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