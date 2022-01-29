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Цена азербайджанской нефти превысила 94 доллара

Цена азербайджанской нефти превысила 94 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,49 доллара или 1,6 %, до 94,66 доллара.
Энергетика
29 января 2022 г. 09:32
Цена азербайджанской нефти превысила 94 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,49 доллара или 1,6 %, до 94,66 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

В конце прошлой недели на рынке нефть марки Brent стоила 90,03 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil exceeds $94
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 94 dolları ötüb

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