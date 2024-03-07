О нас

Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,19 доллара США или на 1,36% и составила 88,76 доллара США.
Энергетика
7 марта 2024 г. 09:13
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,19 доллара США или на 1,36% и составила 88,76 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 82,89 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $88
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dolları ötüb

Самое важное

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi