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Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,50 доллара или 0,57%, до 88,49 доллара.
Энергетика
22 июня 2024 г. 10:35
Цена азербайджанской нефти превысила 88 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,50 доллара или 0,57%, до 88,49 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85,24 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dolları ötüb

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