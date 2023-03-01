О нас

Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов

Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,67 доллара или 2%, до 85,01 доллара.
Энергетика
1 марта 2023 г. 10:26
Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,67 доллара или 2%, до 85,01 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,89 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $85
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dolları keçib

Другие новости из категории

Цена газа в Европе за зиму упала втрое
Цена газа в Европе за зиму упала втрое
1 марта 2023 г. 09:45
Нефть подорожала на сильной статистике из Китая
Нефть подорожала на сильной статистике из Китая
1 марта 2023 г. 09:07
Цена газа в Европе за зиму упала втрое
Цена газа в Европе за зиму упала втрое
1 марта 2023 г. 08:09
Гендиректор Eni не исключил повышения цен на газ в Европе уже весной
Гендиректор Eni не исключил повышения цен на газ в Европе уже весной
28 февраля 2023 г. 21:15
Делегация Газпрома обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике
Делегация "Газпрома" обсудила с Ираном сотрудничество в энергетике
28 февраля 2023 г. 20:40
Польские компании рассматривают возможность участия в проектах по ВИЭ в Карабахе
Польские компании рассматривают возможность участия в проектах по ВИЭ в Карабахе
28 февраля 2023 г. 16:32
Мировые цены на нефть продолжили рост
Мировые цены на нефть продолжили рост
28 февраля 2023 г. 15:48
Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе
Северная Африка скупает дизтопливо из России для перепродажи в Европе
28 февраля 2023 г. 15:06
Завод STAR сократил импорт сырой нефти на 13%
Завод STAR сократил импорт сырой нефти на 13%
28 февраля 2023 г. 14:41
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива до 9%
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизельного топлива до 9%
28 февраля 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi