О нас

Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара

Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,6 доллара или 0,72%, до 83,28 доллара.
Энергетика
12 июля 2023 г. 09:34
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,6 доллара или 0,72%, до 83,28 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 79,53 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dolları keçib

Экслюзивные новости

Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi