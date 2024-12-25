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Цена азербайджанской нефти превысила $75

Цена азербайджанской нефти превысила $75 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,11 или 1,49% - до $75,37.
Энергетика
25 декабря 2024 г. 09:42
Цена азербайджанской нефти превысила $75

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,11 или 1,49% - до $75,37.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,58.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $75.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dolları keçib

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