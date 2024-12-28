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Цена азербайджанской нефти превысила $76

Цена азербайджанской нефти превысила $76 Цена азербайджанской нефти превысила $76
Энергетика
28 декабря 2024 г. 09:41
Цена азербайджанской нефти превысила $76

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,75 или 0,99% - до $76,12.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 74,17 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $75.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $76
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 76 dolları keçib

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