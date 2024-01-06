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Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара

Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,75 доллара США или на 3,4% и составила 83,45 доллара США.
Энергетика
6 января 2024 г. 09:59
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,75 доллара США или на 3,4% и составила 83,45 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 78,76 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dolları keçib

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