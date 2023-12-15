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Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар

Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,19 доллара США или на 4,1% и составила 81,5 доллара США.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 09:16
Цена азербайджанской нефти превысила 81 доллар

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,19 доллара США или на 4,1% и составила 81,5 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов февральские фьючерсы на нефть марки Brent составили 76,98 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $81
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 81 dolları keçib

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