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Цена азербайджанской нефти повысилась почти на 3%

Цена азербайджанской нефти повысилась почти на 3% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,25 доллара или 2,7%, до 84,02 доллара.
Энергетика
1 августа 2024 г. 09:31
Цена азербайджанской нефти повысилась почти на 3%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,25 доллара или 2,7%, до 84,02 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 80,72 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil rises 2.7%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

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