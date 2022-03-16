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Цена азербайджанской нефти понизилась

Цена азербайджанской нефти понизилась Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,74 доллара или 3,41%, до 105,62 доллара.
Энергетика
16 марта 2022 г. 10:33
Цена азербайджанской нефти понизилась

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,74 доллара или 3,41%, до 105,62 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 100,98 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls again
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

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