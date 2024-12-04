Цена азербайджанской нефти подорожала до 76 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,86 доллара США, или на 2,5%, до 76,05 доллара США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,86 доллара США, или на 2,5%, до 76,05 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,77 доллара США.

Средняя цена барреля нефти в Государственном бюджете Азербайджана в этом году заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

Основная часть нефти в Азербайджане добывается в рамках договора о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.