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Цена азербайджанской нефти подорожала до 76 долларов

Цена азербайджанской нефти подорожала до 76 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,86 доллара США, или на 2,5%, до 76,05 доллара США.
Энергетика
4 декабря 2024 г. 10:44
Цена азербайджанской нефти подорожала до 76 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,86 доллара США, или на 2,5%, до 76,05 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,77 доллара США.

Средняя цена барреля нефти в Государственном бюджете Азербайджана в этом году заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

Основная часть нефти в Азербайджане добывается в рамках договора о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil exceeds $76
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 76 dolları keçib

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