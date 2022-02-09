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Цена азербайджанской нефти подешевела

Цена азербайджанской нефти подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,04 доллара США или 3,07%, до 96,10 доллара.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 10:15
Цена азербайджанской нефти подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,04 доллара США или 3,07%, до 96,10 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Сегодня на рынке нефть марки Brent торговалась по 90,78 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil slides over 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 96 dollara düşüb

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