Цена азербайджанской нефти осталась стабильной

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась.

Как сообщает Report, причиной этому стало ежегодное празднование Майского дня в Великобритании.

Отметим что, последний раз на прошлой неделе стоимость барреля нефти марки Azeri LT CIF выросла на 0,99 доллара или на 1,33% и составила 75,22 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов)

Банковские каникулы (Bank Holidays) - официальные праздники, отмечаемые в Великобритании, во время которых банки закрыты. Это Новый год, Пасха, Майский день (первый понедельник мая), Банковский праздник весны (последний понедельник мая), Августовский банковский праздник (последний понедельник августа) и День на святках (ред.).