Цена азербайджанской нефти осталась неизменной

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке осталась неизменной на уровне 82,84 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке осталась неизменной на уровне 82,84 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 79,27 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.