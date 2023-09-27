О нас

Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,29 доллара или 0,29%, до 99,35 доллара.
Энергетика
27 сентября 2023 г. 09:05
Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,29 доллара или 0,29%, до 99,35 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 94,90 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price slightly rises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi