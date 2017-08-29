Цена азербайджанской нефти не изменилась

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке осталась неизменной. Как сообщает Report, причиной этому стал "Праздник банка", проводимый в Великобритании.

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 53,85 доллара/баррель.

Отметим, что ежегодно в последний понедельник августа в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии отмечается "Праздник банка".

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).