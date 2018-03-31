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    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке осталась неизменной.

    Как сообщает Report, причиной этому послужило закрытие товарных бирж минувшим днем в связи с католической Пасхой.

    В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 70,03 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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