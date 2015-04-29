​Цена азербайджанской нефти на мировом рынке снизилась

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 0,12 доллара или 0,18% .

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 65,31 долларов/баррель.

В конце прошлой недели цена азербайджанской нефти составляла 65,33, а вчера 65,43 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена категории нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).